Dresden - Ein Fußgänger ist in Dresden von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 75-jährige Mann sei am Mittwochnachmittag beim Überqueren der Löbtauer Straße hin zur Haltestelle Cottaer Straße unaufmerksam gewesen und habe die Bahn übersehen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Trotz einer Gefahrenbremsung der Straßenbahn kam es zur Kollision. Der Mann sei nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. In der Straßenbahn sei niemand verletzt worden.