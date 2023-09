Magdeburg - Ein Fußgänger ist in Magdeburg von einer anfahrenden Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Samstagnachmittag noch versucht, die Straßenbahn der Linie 10 zu erreichen - jedoch erfolglos, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da die Türen der Tram bereits geschlossen gewesen seien, sei diese ordnungsgemäß losgefahren. Der Mann verlor den Angaben zufolge das Gleichgewicht und stürzte neben die fahrende Bahn ins Gleisbett. Er kam mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus, wie es hieß.