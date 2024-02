Zeitz - Ein 76 Jahre alter Fußgänger ist in Zeitz (Burgenlandkreis) von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte der Mann am frühen Mittwochabend an einer Einmündung einen Fußgängerüberweg, als er von dem Auto einer 81-Jährigen angefahren wurde. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant versorgt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar.