Fußgänger von Auto erfasst: Schwer verletzt

Berlin - Beim Überqueren einer Straße ist ein Fußgänger am Donnerstagabend in Berlin-Weißensee von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige sei plötzlich hinter einem Transporter aufgetaucht, der auf dem linken Fahrstreifen der Straße Am Steinberg hielt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin, die dort auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Prenzlauer Promenade unterwegs war, stieß mit dem Mann zusammen. Er wurde von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr mit einer Vielzahl schwerer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß.