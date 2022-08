Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Lehrte - Bei einem Verkehrsunfall in Lehrte im Ortsteil Ahlten ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Er ist in der Nacht zum Dienstag auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei am Morgen meldete. Der Fußgänger verstarb noch vor Ort. Wie genau es zu dem Unfall kam und ob die Insassen im Auto ebenfalls verletzt wurden, blieb zunächst unklar.