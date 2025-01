Bückeburg - Im Prozess um den Tod eines 26 Jahre alten Fußgängers im Landkreis Schaumburg hat der Angeklagte den Vorwurf eines illegalen Autorennens zurückgewiesen. „Es war kein Rennen“, sagte der 31-Jährige zu Prozessbeginn am Landgericht Bückeburg. Er gab allerdings zu, deutlich zu schnell gefahren zu sein und den Fußgänger nicht gesehen zu haben: „Bis heute mache ich mir schwerste Vorwürfe.“ Er entschuldigte sich bei den Angehörigen des 26-Jährigen.

Der 31-jährige Grieche soll laut Anklage am 12. August 2023 mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 65 von Nienstädt nach Stadthagen gefahren sein. An einer roten Ampel hielt er demnach neben dem Wagen eines zweiten Autofahrers. Er soll diesen Mann zu einem Startduell herausgefordert haben, indem er seinen Motor aufheulen ließ. Danach soll er deutlich schneller als erlaubt gefahren sein - mit bis zu Tempo 142. Er ist angeklagt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge, was mit Strafe von einem bis zehn Jahren bedroht ist.

In Stadthagen erfasste der 31-Jährige mit seinem Wagen den Fußgänger, der die Bundesstraße gerade überqueren wollte. Dabei soll er mindestens Tempo 100 gefahren sein - erlaubt waren 50 Kilometer pro Stunde. Der 26-Jährige starb.

Gegen den gesondert verfolgten zweiten Autofahrer (48) erging nach Angaben des Gerichts ein rechtskräftiger Strafbefehl des Amtsgerichts Stadthagen wegen eines verbotenen Autorennens. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Für den Prozess gegen den 31-Jährigen sind bislang vier Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte demnach am 26. Februar fallen.