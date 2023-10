Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Marzahn von einer Straßenbahn erfasst und erheblich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 39-Jährige am Donnerstagabend in einer Fußgängerfurt der Allee der Kosmonauten am Helene-Weigel-Platz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach bemerkte er anscheinend die herannahende Straßenbahn nicht. Als der Tramfahrer klingelte, erschrak der Fußgänger offenbar und lief gegen die Straßenbahn. Der Mann wurde mit inneren Verletzungen und Knochenbrüchen in eine Klinik gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Die Polizei ermittelt.