Fußgänger in Lichtenberg angefahren und schwer verletzt

Berlin - Beim Überqueren der Straße ist ein Fußgänger im Ortsteil Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, ging der 56-Jährige am Dienstagabend über die Kreuzung Möllendorffstraße Ecke Storkower Straße zur Bushaltestelle. Ein heranfahrender 35 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Fußgänger erfasst. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallgeschehen. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.