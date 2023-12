Bad Tennstedt - Ein Fußgänger ist auf einer Landstraße im nordthüringischen Unstrut-Hainich-Kreis von einer Autofahrerin erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 41 Jahre alte Fahrerin am Mittwochabend auf der Landstraße 3176 von Bad Tennstedt in Richtung Klettstedt in Bad Langensalza unterwegs. Aus zunächst ungeklärten Gründen habe die Frau den 57-Jährigen kurz nach Verlassen der Ortschaft auf der Straße erfasst.

Der Fußgänger sei noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen. Im Zuge der Unfallaufnahme war die L3176 rund vier Stunden voll gesperrt.