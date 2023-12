Altenburg - Ein 74 Jahre alter Fußgänger ist in Altenburg von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag eine Straße an einer Kreuzung überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 75-Jährige erfasste den Mann demnach beim Abbiegen mit ihrem Auto und verletzte ihn dabei schwer. Zeugen und Helfer leisteten bei dem Mann eine Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.