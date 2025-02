Die Fans des FC Carl Zeiss Jena sind zu Gast in Chemnitz zu einem Auswärtsspiel ihres Vereins. Auf der Hin- und Rückfahrt beschädigen sie die Züge so stark, dass mehrere Waggons unbrauchbar sind.

Erfurt - Fußballfans haben verschiedene Züge erheblich beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Die Anhänger des FC Carl Zeiss Jena waren zu einem Auswärtsspiel nach Chemnitz gereist. Dabei sollen sie am Wochenende unterschiedliche Züge auf dem Weg nach Jena sowie auf der Rückfahrt nach Chemnitz beschädigt haben.

Die Waggons der verschiedenen Züge verunstalteten sie den Angaben zufolge so sehr, dass sie derzeit nicht genutzt werden können. Sie zerschnitten Stoffbezüge der Sitze, beschmierten die Wagen und brachten Aufkleber an. Die Polizei schätzt den Schäden auf einen fünfstelligen Betrag. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt ermittelt wegen Sachbeschädigung an den Zügen in Thüringen und Sachsen gegen die Fußballfans.