Nach zuletzt zwei gewonnenen Spielen gibt es in Wolfsburg keine Punkte für die Leipzigerinnen. Am Ende wird es sogar bitter gegen den einstigen Serienmeister.

Wolfsburg - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben nach zwei Siegen wieder eine Niederlage kassiert. Beim VfL Wolfsburg verlor der Bundesligist hoch mit 0:5 (0:1). Im Wolfsburger AOK Stadion trafen Lynn Wilms (21. Minute), Sveindis Jonsdottir (65.), zweimal Lineth Beerensteyn (76. und 90.) und Rebecka Blomqvist (84.). Mit weiterhin neun Punkten belegt RB vorerst Rang fünf, der VfL hat als Dritter einen Zähler mehr.

Zunächst gab es hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Im dritten Versuch nach einer VfL-Ecke kam der Ball zu Wilms, die ihn zur Führung für den einstigen Serienmeister unter die Latte knallte. Insgesamt waren die Aktionen in der ersten Hälfte aber ausgeglichen und das Spiel eng.

In der zweiten Hälfte war Leipzig zu Beginn die aktivere Mannschaft und dem Ausgleich näher als Wolfsburg einem weiteren Tor. Dennoch traf wieder der schwach in die Saison gestartete Favorit: Ein langer Ball von Wilms landete bei Alexandra Popp, die Jonsdottir in der Mitte bediente. Sie musste nur noch zum 2:0 einschieben. Danach entglitt den Leipzigerinnen das Spiel. In der Schlussphase trafen noch Beerensteyn mit einem Doppelpack und Rebecka Blomqvist zum deutlichen Endstand.