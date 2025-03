Fürth - Edgar Prib macht vorzeitig Schluss mit Fußball. Das teilten er und sein jetziger Verein, Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth, mit. Am Samstag wird der 35-Jährige beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg verabschiedet. „Gerne hätte ich die Saison noch zu Ende gespielt, mein Körper sendet aber klare Signale, dass es jetzt an der Zeit ist, mit dem Fußballspielen aufzuhören. Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf meine Karriere und jede einzelne Station zurück“, sagte Prib.

Vor fast 30 Jahren begann Prib in Fürth mit dem Fußballspielen, nun schließt sich bei seinem Herzensverein der Kreis. Er freue sich „auf die Zeit nach der aktiven Karriere, im Kleeblatt NLZ, wo schon vor fast 30 Jahren alles für mich begann“, sagte Prib, der Sportlicher Leiter der „Kleeblatt Akademie by infra fürth“ wird.

In Deutschland auch für Hannover und Düsseldorf aktiv

Insgesamt absolvierte Prib 110 Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklassen sowie im DFB-Pokal für die Spielvereinigung. Auch außerhalb von Fürth machte sich Prib einen Namen. 2013 wechselte der Mittelfeldspieler zu Hannover 96 (137 Spiele). Nach sieben Jahren in Hannover ging Prib zu Fortuna Düsseldorf (47 Partien), ehe er 2022 den Schritt ins Ausland zu Manisa FK (25 Spiele) in die zweite türkische Liga wagte. Im September 2023 kehrte er nach Fürth zurück und spielte zuletzt in der U23 des Clubs.