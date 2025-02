Mitten in der Nacht geht in einer anderen Wohnung ein Rauchmelder los. Zumindest dachte eine Nachbarin dies und rief die Feuerwehr.

Oppershausen - Einer Verwechslung aufgesessen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem Wohnhaus im Landkreis Celle: Der befürchtete lautstark piepsende Rauchmelder hat sich als Funkwecker herausgestellt. Um kurz nach Mitternacht habe eine Hausbewohnerin in Oppershausen den Notruf gewählt, weil sie geglaubt habe, in einer leerstehenden Wohnung ein Stockwerk tiefer einen Rauchmelder zu hören, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.

Die Einsatzkräfte stiegen mit einer Leiter auf den Balkon der Wohnung, um sich einen Überblick zu verschaffen, ohne die Tür aufbrechen zu müssen. Was sie nicht fanden, war irgendeine Rauchentwicklung, dafür entdeckten sie auf einer Fensterbank einen laut piepsenden Funkwecker. Die Folge: Entwarnung.