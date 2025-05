Der 1. FC Köln ist nach nur einem Jahr wieder zurück in der Fußball-Bundesliga. Interimscoach Friedhelm Funkel wird noch einmal zum Aufstiegscoach. Pfiffe gibt es für Tim Lemperle.

Köln - Der 1. FC Köln und Trainer-Routinier Friedhelm Funkel sind jeweils zum siebten Mal in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Mit einem 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern sicherten sich die Rheinländer am letzten Spieltag auch die Zweitliga-Meisterschaft.

Tore von Eric Martel (14. Minute), Luca Waldschmidt (29.), Florian Kainz (76.) und Mark Uth (87.) sorgten am Sonntag für den zweiten Kölner Sieg im zweiten Spiel unter der Leitung von Funkel. Waldschmidt scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter am Lauterer Keeper Julian Krahl (56.).

Funkel baut eigene Rekorde aus

Der 71 Jahre alte Funkel hatte den FC zum dritten Mal übernommen, weil der Traditionsclub den Wiederaufstieg in Gefahr sah und sich von Coach Gerhard Struber und Sportgeschäftsführer Christian Keller getrennt hatte.

Funkel baute nun zwei persönliche Rekorde aus: Kein Trainer stieg öfter in die Bundesliga auf und kein Trainer war bei einem Aufstieg älter als er. Schon 2018 hatte er mit Fortuna Düsseldorf für beide Rekorde gesorgt. In der vergangenen Saison hatte Funkel noch die Lauterer vor dem Abstieg gerettet und ins Pokalfinale geführt.

Lautern enttäuscht

Für die Gäste gab es trotz der kleinen Chance auf die Aufstiegs-Relegation diesmal aber nichts zu holen. Nachdem FCK-Torhüter Krahl zu Beginn schon zwei Kölner Großchancen vereitelt hatte, war er nach einer knappen Viertelstunde bei Martels Kopfball erstmals machtlos.

Weil Kaiserslautern in der Folge kopflos aufbaute, ergaben sich für den FC im eigenen Stadion Räume zum Kontern. Einen dieser Angriffe schloss Waldschmidt nach Vorarbeit von Damion Downs zur Vor-Entscheidung ab.

In der Folgezeit herrschte im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Kölner Stadion Partystimmung - auch weil Kaiserslautern völlig harmlos blieb. Zwanzig Minuten vor dem Spielende gab es allerdings auch Pfiffe - bei der Einwechslung von Tim Lemperle. Der 23-Jährige war vor einer Woche auf einem Partyschiff auf dem Rhein betrunken in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und verletzt worden. Funkel hatte ihn trotzdem in den Spielkader berufen.