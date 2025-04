Fünfstöckiges Bürogebäude brennt in voller Ausdehnung

Als die Feuerwehr am Gebäude eintraf, hatte das Feuer bereits alle fünf Stockwerke sowie Teile des Flachdachs erfasst.

Berlin - In Berlin-Tiergarten ist ein Feuer an einem fünfgeschossigen, leerstehenden Bürogebäude ausgebrochen. Es seien keine Menschen in Gefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits alle fünf Stockwerke sowie Teile des Flachdachs erfasst.

Die Feuerwehr wurde um 12.42 Uhr in die Von-der-Heydt-Straße alarmiert. Sie ist mit einem Großaufgebot von mehr als 90 Kräften vor Ort, darunter Spezialkräfte, um Teile des Daches und der Fassade auf der Suche nach Glutnestern zu öffnen, so der Sprecher. Mittlerweile hätten die Restlöscharbeiten begonnen.