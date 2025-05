Ein 18-Jähriger macht eine Spritztour mit dem Auto. Das Problem: Er hat keinen Führerschein und die Wagenschlüssel unerlaubt an sich genommen. Die Polizei hat Mühe, seine Fahrt zu stoppen.

Fünfstelliger Sachschaden nach Verfolgungsfahrt in Freiberg

Bei der Verfolgungsfahrt in Freiberg entstand ein fünfstelliger Sachschaden. (Symbolbild)

Freiberg - Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Freiberger Innenstadt geliefert. Dabei gefährdete er am Freitagabend nach Angaben der Behörde mehrere Menschen und hinterließ Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.500 Euro. Verletzt wurde er nur selbst, als er sich den polizeilichen Maßnahmen erheblich widersetzte. Der junge Mann muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Die Polizei wurde am späten Abend darüber informiert, dass der 18-Jährige unerlaubt die Autoschlüssel genommen, aber keinen Führerschein habe und möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehe. Er ignorierte wenig später das Anhaltesignal eines Streifenwagens und raste davon - falsch durch eine Einbahnstraße, über zwei rote Ampeln, andere Autos und Fußgänger ignorierend.

Zweimal hintereinander kam er von der Fahrbahn ab und prallte auf zwei parkende Autos sowie ein ziviles Polizeifahrzeug, das die wilde Flucht stoppte. Die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen, vor allem die Autofahrer und Fußgänger, die der 18-Jährige mit seiner Fahrweise gefährdete.