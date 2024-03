Pirna - Ein fünf Jahre alter Junge ist am Ostersonntag bei einem Familienausflug in der Sächsischen Schweiz verloren gegangen - und wurde noch am Abend vermisst. „Wir suchen mit allem, was wir haben“, sagte ein Polizeisprecher. Im Einsatz seien unter anderem Hubschrauber, Bergwacht und Naturpark-Ranger. Die Polizei setzt auch auf die vielen Menschen, die am Sonntag in der Sächsischen Schweiz unterwegs waren.

Der Junge aus Dresden werde seit 13.00 Uhr vermisst, teilte die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Er sei am Amselsee bei Rathen mit seinem roten Laufrad seiner Familie vorangefahren - und plötzlich weg gewesen. Der Fünfjährige trägt eine grüne Dino-Jacke, blaue Jeans und einen blauen Pulli.