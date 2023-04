Grimma - Bei einem Unfall in Grimma (Landkreis Leipzig) sind fünf Menschen verletzt worden, weil ein 36-Jähriger betrunken hinter dem Steuer saß. Der Mann sowie vier weitere Insassen im Alter zwischen 26 und 45 Jahren seien am Samstagabend auf der Wurzener Straße stadtauswärts gefahren, als der 36-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verloren habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin sei das Auto gegen eine Hauswand geprallt. Durch einen Atemalkoholtest wurde bei dem 36-Jährigen ein Promillewert von 1,4 gemessen. Die verletzten Männer wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen des Unfalls war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.