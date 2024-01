Bremen - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Bremen sind fünf Fahrgäste leicht verletzt worden. Sie kamen am Montagnachmittag zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall seien mehrere Scheiben zu Bruch gegangen. Wie es zu dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen kam, blieb zunächst unklar. Nach Medienberichten soll einer der Fahrer im Schneetreiben eine rote Ampel übersehen haben.