Ein riesiger Feuerball auf dem Flughafen in Tokio: Bei einer Kollision auf dem Rollfeld sterben fünf Menschen. Mehr als 400 Passagiere und Besatzungsmitglieder können ein brennendes Flugzeug verlassen.

Fünf Tote bei Flugzeugkollision auf Flughafen in Tokio

Tokio - Bei dem Zusammenstoß mit einem Passagierflugzeug auf einem Rollfeld des Tokioter Flughafens Haneda sind fünf Menschen an Bord der Maschine der japanischen Küstenwache ums Leben gekommen. Wie japanische Medien berichteten, wurde der Pilot des Bombadier-Flugzeugs der Küstenwache schwer verletzt.

Die rund 400 Personen an Bord des Flugzeuges der Japan Airlines (JAL) konnten die in Brand geratene Passagiermaschine verlassen. Sie sei direkt nach der Landung aus noch ungeklärter Ursache mit dem Flugzeug der Küstenwache kollidiert, hieß es. Die Küstenwache wollte mit dem Flugzeug Material ins Erdbebengebiet an der Westküste Japans bringen.