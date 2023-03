Bremen - Die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer sprechen am Donnerstag (11.00 Uhr) in Bremen über Industrie- und Energiepolitik sowie über den Fachkräftemangel. Dazu ist nach Angaben der Senatskanzlei auch ein Austausch mit den Gewerkschaften geplant. Der sogenannten Konferenz Norddeutschland (KND) gehören die Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an. Bremen führt derzeit den Vorsitz. In der KND stimmen die Küsten- und Hafenländer sich seit mehreren Jahren ab und vertreten ihre gemeinsamen Interessen gegenüber dem Bund. Mit Windkraft an Land und auf See sieht sich der Norden als Eckpfeiler der Energiewende.