Dresden/Chemnitz - Chemnitz bekommt noch in diesem Jahr weitere fünf Millionen Euro für die Vorbereitung des Programms zur Kulturhauptstadt 2025. Darauf hat sich die Regierung am Dienstag in Dresden verständigt. Der Freistaat erhöht damit nach eigenen Angaben seinen Beitrag für das Kulturhauptstadtjahr auf insgesamt 25 Millionen Euro. Auch der Bund gibt 25 Millionen Euro für das Großereignis. Chemnitz wird 2025 zusammen mit Nova Gorica in Slowenien den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen.

„Mit den zusätzlichen Mitteln für die Kulturhauptstadt bekommen die Macherinnen und Macher der Kulturhauptstadt in Chemnitz und in der Region eine erheblich größere Planungssicherheit“, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Damit könne etwa das Projekt „Purple Path“ weiter Gestalt annehmen und weitere künstlerische Formate entwickelt werden.

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze freute sich über die zusätzliche Finanzspritze. „Das sind tolle Neuigkeiten“, teilte der SPD-Politiker mit. Angesichts einiger Preisentwicklungen gebe es damit weiter Sicherheit in den Vorbereitungen. Auch die kaufmännische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt-GmbH, Andrea Pier, lobte die zusätzlichen Millionen als „starkes Signal“.