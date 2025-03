Auch eingeschaltetes Blaulicht und Sirene an Polizeifahrzeugen nutzen manchmal nicht, wenn andere Autofahrer die Signale nicht hören und sehen - wie ein aktueller Fall zeigt.

Berlin - Fünf Menschen wurden bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Berlin-Mitte zum Teil schwer verletzt. Eine 50-jährige Autofahrerin versuchte nach Angaben der Polizei am Sonntagabend in der Behrenstraße zu wenden, übersah dabei aber einen mit Blaulicht und Sirenen fahrenden Wagen der Polizei, wie die Beamten mitteilten.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrerin Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule, ihr Beifahrer wurde am Kopf verletzt. Auch die Polizisten wurden verletzt, der Fahrer des Polizeiautos im Kopf- und Handbereich, die Beifahrerin erlitt ein Schleudertrauma. Diese vier Menschen wurden stationär in Kliniken aufgenommen. Eine weitere Polizistin hatte Blutergüsse und Prellungen und musste nur ambulant behandelt werden.