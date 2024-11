Die gute Form ist Union etwas abhandengekommen. Jetzt kommt der Meister in die Alte Försterei. Trainer Xabi Alonso hat eine starke Bilanz gegen die Berliner.

Der Angriff der Köpenicker um Jordan (l.) tut sich in dieser Saison schwer.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Erfolg. Und nun müssen die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch noch gegen den Meister Bayer Leverkusen ran.

Serien: Union ist mit 16 Punkten Zehnter. Leverkusen reist mit 20 Zählern als Tabellenvierter an. Die Berliner sind seit vier Bundesligapartien ohne Sieg. Bayer hat seit dem zweiten Spieltag nicht mehr verloren.

Flaute: Der Mannschaft von Bo Svensson gelang seit 294 Minuten kein Bundesligator mehr. Mit neun Treffern stellen die Berliner weiterhin den zweitschlechtesten Angriff nach dem FC St. Pauli (7). Leverkusen erzielte mit 26 Toren die meisten nach Bayern München (36) und Eintracht Frankfurt (27).

Heimstark: Die Berliner haben in dieser Saison bei drei Siegen und zwei Unentschieden noch kein Spiel im Stadion An der Alten Försterei verloren. Leverkusen ist auswärts mit zwei Siegen und drei Remis noch ohne Niederlage. Saisonübergreifend verlor Bayer keines der letzten 22 Auswärtsspiele. Seit Xabi Alonso Leverkusen trainiert, blieb Bayer in allen vier Spielen ohne Gegentor gegen Union (5:0, 0:0, 4:0, 1:0).

Nachholbedarf: Von den bisherigen fünf Bundesliga-Heimspielen gegen Leverkusen konnte Union lediglich das am 15. Januar 2021 (1:0) gewinnen. Zudem gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Rückkehr: Nationalspieler Robert Andrich kehrt mal wieder in seine alte Heimat zurück. Der gebürtige Potsdamer spielte früher für Hertha BSC und den 1. FC Union. Für die Eisernen absolvierte er zwischen 2019 und 2021 seine ersten Bundesliga-Einsätze und insgesamt 66 Pflichtspiele mit neun Torerfolgen. Bei Union bestritt Stürmer Kevin Volland zwischen 2016 und 2020 148 Pflichtspiele (50 Tore) für Leverkusen.