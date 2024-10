Union Berlin will die gute Heimbilanz gegen Borussia Dortmund weiter ausbauen. Doch der kommt mit internationalem Rückenwind ins Stadion An der Alten Försterei.

Berlin - Union Berlin steht am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga vor einer hohen Hürde. Borussia Dortmund gastiert mit kräftigem Rückenwind am kommenden Samstag im mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). Der diesjährige Champions-League-Finalist hatte am Dienstag in der Königsklasse den schottischen Meister Celtic Glasgow mit 7:1 abgefertigt.

Augenhöhe: Beide Mannschaften sind fast auf Augenhöhe. Sie mussten jeweils erst eine Niederlage hinnehmen. Dortmund reist mit zehn Punkten als Tabellenfünfter an. Union steht mit acht Zählern auf Position neun und könnte mit einem Sieg in der Tabelle am BVB vorbeiziehen.

Hoffnung: In Dortmund konnte Union weder in fünf Bundesligaspielen noch in zwei Pokalspielen punkten bzw. weiterkommen. Zu Hause machen die drei Heimsiege gegen Dortmund von 2019/20 (3:1), 2020/21 (2:1) und 2022/23 (2:0) Hoffnung auf mehr.

Ausbaufähig: Union-Trainer Bo Svensson hat aus seiner Zeit als Trainer von Mainz 05 eine ausbaufähige Bilanz gegen die Borussia. Es gab bislang für ihn zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Mit dem 2:2 in Dortmund am 27. Mai 2023 verbaute er dem BVB allerdings am letzten Spieltag den Weg zum Meistertitel.

Wiedersehen: Verteidiger Tom Rothe wechselte im Sommer von Dortmund zu Union. Im Kader der Gelb-Schwarzen stehen mit den Abwehrspielern Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson zudem zwei Ex-Unioner.

Gegensätze: Dortmund hat mit elf Treffern fast dreimal so viele wie Union (vier) erzielt. Dafür kassierten die Borussen mit neun Gegentoren dreimal so viele wie Union (drei).