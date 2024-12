Im letzten Spiel des Jahres geht es für Union an die Weser.

Berlin/Bremen - Der Feuerzeug-Wurf auf Bochums Torwart Patrick Drewes bestimmte nach dem letzten Union-Spiel die Schlagzeilen. Doch auch sportlich lief es für die Berliner nicht rund. Seit Wochen hat Union nicht gewonnen. Die letzte Chance des Jahres gibt es am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky).

Serien: Bremen liegt mit 22 Punkten auf Platz neun. Union hat als Zwölfter vorbehaltlich der endgültigen Wertung des Spiels gegen den VfL Bochum (1:1) 17 Zähler auf dem Konto. Bremen ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg, Union konnte keine seiner letzten acht Pflicht-Begegnungen gewinnen.

Diskrepanz: Bremen holte 16 seiner 22 Punkte auswärts. Daheim gab es bisher in sechs Spielen erst einen Dreier gegen Holstein Kiel (2:1). Gegen Aufsteiger Kiel fuhr der 1. FC Union hingegen seinen einzigen Auswärtssieg (2:0) ein.

Omen: Von den letzten sieben Spielen gegen Bremen gewann Union sechs. Die Bilanz in Bremen ist passabel. Dreimal ging die Mannschaft als Sieger vom Platz. Lediglich in der Vorsaison setzte es am 28. Oktober 2023 eine 0:2-Niederlage, bei der Rani Khedira die Rote Karte sah.

Obacht: Union stellt zusammen mit RB Leipzig mit 15 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga nach Bayern München (12). Der Bremer Stürmer Marvin Ducksch war seit dem Aufstieg 2022 an allen vier Werder-Toren gegen Union beteiligt (drei Treffer und eine Vorlage).

Wiedersehen: Bremens Co-Trainer Patrick Kohlmann bestritt zwischen 2008 und 2014 175 Pflichtspiele (3 Tore) für Union. Der Unioner Kevin Vogt lief in der Rückrunde 2019/20 in 17 Pflichtspielen für Bremen auf. Am Samstag ist der Abwehrchef der Köpenicker aber gesperrt (5. Gelbe Karte).