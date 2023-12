Berlin - Die Zeit wird langsam knapp für Hertha BSC. Bis Weihnachten hoffen die Berliner, in der zweiten Liga im erweiterten Aufstiegsrennen zu sein. Aktuell ist der Club nur Zehnter (18 Punkte) und der Abstand wuchs zuletzt. Unter anderem auch auf die SV Elversberg, die am Sonntag ins Olympiastadion kommt (13.30 Uhr/Sky) und vor dem Spieltag auf Rang sechs lag (24 Punkte).

Serie: Hertha ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen, konnte aber nur eines gewinnen. Damit verpasste das Team von Pal Dardai wiederholt den Sprung in die obere Tabellenregion. Besonders ärgerlich: In drei der letzten fünf Partien verspielte der Hauptstadtclub eine Führung.

Premiere: Die beiden Clubs treffen erstmals aufeinander. Die Saarländer spielen ihre erste Saison in der zweiten Liga. 2022 schaffte die Mannschaft von Horst Steffen den Aufstieg in die dritte Liga und dort in der ersten Saison den direkten Durchmarsch. Der Aufschwung ist verbunden mit kontinuierlicher Arbeit und der finanziellen Unterstützung der Pharmafirma Ursapharm, die von Vereinspräsident Dominik Holzer und dessen Vater Frank geführt wird.

Physisch: In zwei Kategorien liegen die Saarländer ligaweit vorn. Bei den Sprints (3227) und den intensiven Läufen (10 235). Hertha belegt bei diesen Werten Platz drei und acht.

Dreh- und Angelpunkt: In Herthas Offensive geht fast alles über Flügelflitzer Fabian Reese. Das zeigt sich nicht nur bei Toren und Vorlagen (jeweils 4). Der 26-Jährige schlug in dieser Saison bislang 70 Flanken aus dem Spiel. Topwert in der Liga mit großem Abstand. Wiesbadens Thijmen Goppel liegt mit nur 47 Hereingaben auf Platz zwei.

Zwei Gesichter: Die Berliner haben ein großes Problem, über die volle Distanz eine stabile Leistung zu zeigen. Wenn alle Spiele nach der ersten Halbzeit beendet werden würden, wäre Hertha Tabellenerster. Wenn nur die zweite Halbzeit zählte, wäre das Team Vorletzter.