Eine schmerzhafte Niederlage und ein rauschhafter Sieg. Zweimal spielte Hertha in dieser Saison schon gegen den HSV. Die dritte Partie hat für die Berliner Endspielcharakter.

Berlin - Der Spielplan lässt Hertha BSC keine Zeit zum Durchatmen. Nur drei Tage nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Kaiserslautern empfangen die Berliner am Samstagabend den Hamburger SV im Olympiastadion (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). Ein Sieg ist für die Ambitionen des Hauptstadtclubs in der zweiten Liga eigentlich Pflicht.

- Nach der Niederlage in Wiesbaden hat Hertha neun Punkte Rückstand auf die Aufstiegsränge. Der Abstand zum HSV auf Rang vier liegt auch schon bei acht Zählern. Verlieren die Berliner am Samstag dürfte die letzte realistische Chance auf den direkten Wiederaufstieg verspielt sein.

- Es ist das dritte Aufeinandertreffen der Clubs in dieser Saison. Im Liga-Hinspiel im August zeigten die Hamburger beim 3:0 der damals noch etwas anders aufgestellten Hertha deutlich die Grenzen auf. Den packenden Pokalfight im Dezember entschieden die Berliner dagegen im Elfmeterschießen für sich.

- Fabian Reese war damals, wie in so vielen anderen Spielen auch, der überragende Akteur für die Blau-Weißen. Nach seiner Coronainfektion konnte er gegen Kaiserslautern wieder auf dem Feld stehen. Ob und für wie lange die Kräfte am Samstag reichen, ist noch unklar.

- Der HSV hat zwei der torgefährlichsten Spieler der zweiten Liga im Kader. Robert Glatzel führt die Torjägerliste mit 13 Treffern an. Laszlo Benes kommt auf zehn Tore, so wie Herthas Bester, Haris Tabakovic.

- Insgesamt treffen zwei der besten Offensiven aufeinander. Hamburg hat nach Düsseldorf die zweitmeisten Tore geschossen (38). Hertha liegt mit 36 Treffern auf dem geteilten dritten Rang zusammen mit dem Karlsruher SC.