Leipzig - RB Leipzig muss an diesem Samstag zum Topmatch am Abend in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München antreten. Bei der Partie, die um 18.30 Uhr (Sky) in der Allianz-Arena angepfiffen wird, will und muss RB wieder punkten, um seine Champions League-Ambitionen zu untermauern.

- Mit Harry Kane und Lois Openda treffen im Spiel der Bayern gegen RB die beiden Top-Scorer der Liga aufeinander. Kane steht bei 25 Treffern und fünf Vorlagen, Openda folgt mit 16 Treffern und vier Assists. Das Duo gibt ligaweit die meisten Torschüsse ab.

- Als erstes Bundesliga-Team bestreitet der FC Bayern am Samstag sein 1000. Heimspiel, eine Woche später in Freiburg das 1000. Auswärtsspiel.

- RB hat keins der vergangenen vier Pflichtspiele gegen München verloren. In München wurde sogar zweimal hintereinander gewonnen. Nur einem Team gelangen an der Isar drei Siege hintereinander: Real Madrid.

- Lois Openda hat in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen immer getroffen. Nur der an Tottenham verliehene Timo Werner kann im RB-Trikot eine noch bessere Bilanz vorweisen. Er traf in der Saison 2019/20 sogar siebenmal in Serie.

- 15-mal trafen Bayern und RB in der Bundesliga bislang aufeinander. Siebenmal siegte der Rekordmeister, nur zweimal die Leipziger bei einem Torverhältnis von 19:28. 13 verschiedene RB-Spieler trugen sich dabei in die Torschützenliste ein, am häufigsten Timo Werner, Christopher Nkunku und Emil Forsberg (je drei)