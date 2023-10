Berlin - An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der 1. FC Union Berlin (13. Platz/6 Punkte) den VfB Stuttgart (2./18) im Stadion an der Alten Försterei am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

- Noch eine Niederlage und der 1. FC Union Berlin stellt einen Negativrekord auf. Die eigentlich so heimstarken Eisernen verloren zuletzt zweimal nacheinander in der Bundesliga in der Försterei. Dem 0:3 gegen RB Leipzig folgte ein 0:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Drei Niederlagen in Serie kassierte Union daheim seit dem Aufstieg 2019 noch nie.

- Den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga machte der 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart perfekt. Die Schwaben mussten als Tabellen-16. der ersten Liga in die Relegation, die Köpenicker waren als Dritter der zweiten Liga in die beiden Entscheidungsspiele eingezogen. Einen Sieger - Union - gab es nur in der Endabrechnung. In Stuttgart trennten sich beide Teams 2:2, in Berlin 0:0. Die damalige Auswärtstorregel gab den Ausschlag.

- Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy erzielte mit 13 Toren so viele Treffer wie noch nie ein Spieler nach sieben Spieltagen in der Bundesliga. Union kassierte mit 14 Toren nie mehr in dem Zeitraum seit der Verein erstklassig ist.

- Genki Haraguchi kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der mittlerweile 32 Jahre alte Japaner spielte vom Juli 2021 bis zum Anfang dieses Jahres für den 1. FC Union. Seitdem spielt Haraguchi für den VfB.

- Unions Kevin Behrens ist als Nationalspieler zurückgekehrt nach Berlin. Auch wenn es bei seiner Premiere im Nationaltrikot mit 32 Jahren nur drei Minuten waren, die Behrens beim 2:2 gegen Mexiko zum Einsatz kam.