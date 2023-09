Berlin - Nach einer aufregenden Woche geht der 1. FC Union Berlin als Spitzenreiter in den 3. Bundesliga-Spieltag. Da wartet am Sonntag mit RB Leipzig (17.30 Uhr/DAZN) ein hochkarätiger Gegner, der den Berlinern zuletzt aber lag.

Start: Union gelangen erstmals zwei Siege in Folge zum Start einer Bundesliga-Saison. Zunächst zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 (4:1) und dann bei Darmstadt 98 (4:1).

Serie I: In der Bundesliga hat Union seit dem Aufstieg 2019 bei fünf Siegen und drei Niederlagen die bessere Bilanz gegenüber Leipzig. Die letzten fünf Partien um Punkte konnte Union jeweils mit 2:1 für sich entscheiden. Nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte endete eine Paarung fünfmal in Folge mit dem gleichen Ergebnis für eine Mannschaft.

Serie II: Im Stadion An der Alten Försterei ist Union saisonübergreifend seit 24 Liga-Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Heim-Niederlage fügte der jetzige Leipziger Trainer Marco Rose Union mit Borussia Dortmund am 13. Februar 2022 zu. Der BVB triumphierte mit 3:0.

Rückkehr: Mit Verteidiger Christopher Lenz von Eintracht Frankfurt hat Leipzig in dieser Woche einen Ex-Unioner unter Vertrag genommen, der mit den Berlinern 2019 in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist. Lenz absolvierte für Union 72 Pflichtspiele.

Top 4: RB schloss die letzte Saison auf Rang drei ab, Union wurde Vierter. In den Spielen unter den besten vier mit den Bayern und dem BVB holten die Köpenicker die meisten Punkte (zehn). Leipzig kam auf sieben.