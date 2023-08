Berlin - Am Samstag (15.30 Uhr/Sksy) steht für die Profis des 1. FC Union Berlin bei Darmstadt 98 das erste Meisterschafts-Auswärtsspiel der Saison an. Aufsteiger Darmstadt unterlag am ersten Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 0:1. Union startete daheim mit einem 4:1-Erfolg gegen Mainz 05.

- In der ewigen Bundesliga-Tabelle hat Union (213 Punkte) durch den Sieg gegen Mainz den Ost-Rivalen Energie Cottbus (211) überholt und sich auf den 34. Platz verbessert. 2019 war Union als 56. Bundesligist gestartet. Darmstadt rangiert auf Position 41 mit 117 Zählern.

- Beide Teams treffen in der 1. Bundesliga erstmals aufeinander. In der 2. Bundesliga gab es sechs Duelle zwischen 2014 und 2019. Darmstadt hat mit drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage die bessere Bilanz.

- In Darmstadt hat Union im Unterhaus bisher immer verloren: 2014/15: 0:5, 2017/18: 1:3, 2018/19: 1:2. Von der Partie in Unions Aufstiegssaison 2018/19 sind bei den Eisernen noch Kapitän Christopher Trimmel, Ersatztorhüter Jakob Busk sowie der Trainerstab um Chefcoach Urs Fischer dabei.

- Mit einem Sieg könnte Union im fünften Bundesliga-Jahr erstmals nach zwei Spieltagen die Ideal-Punktzahl von sechs Zählern vorweisen. Die bisherige Bestmarke nach zwei Runden stammt aus dem Vorjahr (4).

- 1700 Union-Fans reisen mit. Der Gästeblock ist ausverkauft.