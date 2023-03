Leipzigs Trainer Marco Rose reagiert am Spielfeldrand.

Leipzig -

- Jonas Hofmann freut sich mit Sicherheit auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Schließlich traf der Nationalspieler in den vergangenen beiden Duellen mit Leipzig jeweils doppelt. Insgesamt traf Hofmann bereits sechsmal gegen Leipzig, nur Robert Lewandowski war in Deutschland erfolgreicher.

- Für Max Eberl wird es als RB-Sportgeschäftsführer das erste Aufeinandertreffen mit seiner alten Liebe Borussia sein, wo er 23 Jahre mit viel Herzblut Profi, Jugendfunktionär, Manager, Sport-Geschäftsführer und auch Liebling der Massen war. Die Bekanntgabe seines Wechsels zu RB nach dem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen erzürnte viele Borussen-Fans. Am Samstag ist mit einer Protestaktion zu rechnen.

- Die Heimstatistik spricht für RB. Bislang haben die Leipziger in der Bundesliga gegen die Fohlen noch kein Spiel daheim verloren. Zuletzt gelangen zwei Siege hintereinander. Allerdings kassierte man zuletzt auch drei Auswärtsniederlagen mit einer Tordifferenz von 1:7. Das waren auch die einzigen Siege der Borussia, die in insgesamt 13 Spielen sieben Niederlagen hinnehmen musste.

- Torpremieren: Beim letzten Heimsieg am 11. Dezember 2021 gegen Gladbach (4:1) erzielte der Kroate Josko Gvardiol nach einem Standard per Kopf seinen ersten Treffer im RB-Trikot. Zudem verbuchte Nationalspieler Benjamin Henrichs in der Nachspielzeit sein erstes Bundesliga-Tor.

- Nach dem Ausfall von Xaver Schlager, der an der Syndesmose operiert wurde, kann Rose wieder auf den zuletzt gelbgesperrten Konrad Laimer setzen. Zwar ist Dani Olmo wieder zurück im Mannschaftstraining, doch mehr als ein Kurzeinsatz ist gerade nach den Negativ-Erfahrungen mit Christopher Nkunku (Muskelfaserriss) wohl nicht zu verantworten.