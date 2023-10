Berlin - Der 1. FC Union Berlin nimmt am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesligaspiel bei Werder Bremen einen neuen Anlauf, um seine Negativserie zu beenden. 3600 Anhänger reisen mit in den Norden.

Abwärtstrend: Die Gäste tragen den Rucksack von neun Niederlagen am Stück mit sich umher. Sechs davon gab es in der Meisterschaft. Bremen verlor zuletzt dreimal in Folge in der Bundesliga.

Punkt- und torgleich: Beide Mannschaften hängen derzeit mit jeweils sechs Zählern im unteren Tabellendrittel fest: Bremen auf Rang 14, Union auf Position 15. Die Tordifferenz (-6) ist gleich. Bremen ist bei der Anzahl der erzielten Treffer (12) ein Tor besser als Union (11).

Wiedersehen: Mit Unions Nationalspieler Kevin Behrens kehrt ein gebürtiger Bremer in seine Heimatstadt zurück. Bei Werder sitzt mit Co-Trainer Patrick Kohlmann ein Ex-Union-Verteidiger auf der Bank. Zudem stieg Abwehrmann Nicolai Rapp 2018/19 mit Union in die Bundesliga auf.

Makellos: In Bremen hat Union eine makellose Bilanz. Alle drei Bundesligaspiele konnten gewonnen werden: 2019/20 (2:0), 2020/21 (2:0) und 2022/23 (2:1).

Auswärtstore: Union hat auswärts in dieser Saison sieben Tore erzielt. Das sind mehr als zu Hause (4). Gepunktet wurde daheim und auswärts jedoch identisch. Nur jeweils drei Punkte stehen zu Buche.