Dortmund - Florian Wirtz verbüßt seine Gelb-Sperre auf schmerzhafte Weise. Der für das Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Italien gesperrte Bayer-Star fehlt ohnehin verletzt. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann können die UEFA-Regularien aber in dieser Woche noch zu einem gewaltigen Problem werden.

Gleich fünf seiner Spieler des aktuellen Kaders gehen mit einer oder gar drei Verwarnungen vorbelastet in die erste Partie gegen die Squadra Azzurra am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand. Die Folge: Bei einer weiteren Gelben Karte muss der Bundestrainer auf den betreffenden Spieler im entscheidenden Rückspiel am kommenden Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund verzichten.

Gleich fünf Defensivspieler betroffen

Verschärfend kommt hinzu: Fast die ganze deutsche Abwehr ist betroffen. Vorbelastet mit je einer Gelben Karte sind Kapitän Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, David Raum und der defensive Mittelfeldspieler Robert Andrich.

BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hat im laufenden Wettbewerb sogar schon dreimal Gelb gesehen und müsste bei einer weiteren Verwarnung wie schon gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) in der Gruppenphase erneut zuschauen. Sein Dortmunder Kollege Waldemar Anton wurde einmal verwarnt, ist diesmal aber von Nagelsmann nicht nominiert worden.

Die UEFA-Regeln für die Nations League sind eindeutig: Ein Spiel Pause gibt es nach jeweils zwei Gelben Karten. Gestrichen werden die Verwarnungen erst nach Abschluss der Viertelfinalspiele. Kein Spieler kann also wegen Gelber Karten das Halbfinale oder Endspiel beim Final-Four-Turnier im Juni verpassen.

Tah-Sperre war clever

Als günstig erweist sich im Nachhinein die Gelbe Karte von Jonathan Tah im Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) im November. Der Leverkusener verpasste durch seine zweite Verwarnung das sportlich unbedeutende Spiel in Ungarn (1:1) und kann sich nun gegen Italien eine mögliche dritte Verwarnung ohne Konsequenzen erlauben. Er ist damit neben Neuling Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand der einzige nicht maßgeblich vorbelastete Innenverteidiger von Nagelsmann.