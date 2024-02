Erfurt - Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der A4 bei Erfurt verletzt worden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto am Donnerstagabend an der Anschlussstelle Erfurt-Ost zunächst auf die Autobahn Richtung Dresden auf. Dabei wechselte sie direkt auf die linke Spur, wo sie mit ihrem Auto gegen ein weiteres Auto stieß. Daraufhin geriet das Auto der 57-Jährigen ins Schleudern, prallte gegen die Mittelplanke und stieß mit drei weiteren Autos auf der mittleren und rechten Spur zusammen. Zwei Insassen eines beteiligten Autos erlitten leichte Verletzungen, wie es hieß. Die 57-Jährige sowie die Insassen der anderen Autos blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 60.000 Euro geschätzt.