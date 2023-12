Hildesheim - An den Talsperren im Harz sinken die Füllstände weiter. Nach der Okertalsperre wird nun auch an der Innerstetalsperre kein Wasser mehr über den Notüberlauf abgegeben, wie ein Sprecher der Harzwasserwerke am Freitag sagte. Die Lage sei allerdings weiter angespannt, da noch immer zu viel Wasser in den Reservoirs sei.

Am Freitagvormittag war die Innerstetalsperre zu 99 Prozent gefüllt. „Wir hoffen dass es trocken bleibt, damit die Füllstände weiter sinken“ sagte der Sprecher. Talsperren werden zum Schutz vor Hochwasserereignissen im regulären Betrieb nie komplett angestaut, so dass immer ein sogenannter Hochwasserrückhalteraum als Puffer bleibt. Dieser sei unter anderem bei der Oker- und der Innerstetalsperre weiter teilweise gefüllt.

An der Innerste- und der Okertalsperre wurde seit der Nacht auf Dienstag Wasser über die Notfallüberlaufe abgegeben, weil die vorgesehene maximale Staumange überschritten war. Die sogenannte Hochwasserentlastung ging wie geplant automatisch in Betrieb. An der Okertalsperre endete dieser Betrieb am Donnerstag. Auch wenn Talsperren zu mehr als 100 Prozent gefüllt sind, läuft das Wasser nicht unkontrolliert über, da die Staumauern noch höher gebaut sind. Die übrigen vier Talsperren im Westharz erreichten bisher keinen Vollstau.

Seit Beginn des Hochwassers am 21. Dezember hielten die Talsperren über 24 Millionen Kubikmeter Wasser zurück, wie die Harzwasserwerke mitteilten. Für Freitag sagte der Deutsche Wetterdienst vor allem im südlichen Niedersachsen neuen Regen vorher. Insgesamt sei die Regenmenge geringer als zu Beginn der Hochwasserlage. Von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen soll der Regen etwas nachlassen.