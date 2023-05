Über keinen Spieler wurde bei Werder Bremen in dieser Saison so viel geredet wie über Niclas Füllkrug. Das ist auch vor dem letzten Spieltag so. Denn es geht für den Stürmer noch um etwas.

Bremen - Niclas Füllkrug, wer sonst? Auch vor dem letzten Saisonspiel geht es bei Werder Bremen mal wieder um Deutschlands besten Torschützen. Ist Füllkrug fit für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin? Holt er sich die Torjägerkanone? Und trägt er in der kommenden Saison immer noch das Trikot der Grün-Weißen? Nur auf eine dieser Fragen gab es am Donnerstag eine Antwort: Füllkrug wird im Stadion an der Alten Försterei in der Startformation stehen.

„Fülle hat ein bisschen individuell gearbeitet diese Woche, nachdem er gegen Köln 90 Minuten gespielt hat“, sagte Werder-Coach Ole Werner über den Angreifer, der zuletzt längere Zeit wegen Wadenproblemen ausgefallen war. Aber rechtzeitig zum Saisonabschluss ist der Nationalstürmer wieder fit und kann am Samstag die Nachfolge von Robert Lewandowski als bester Torschütze der Bundesliga antreten. Bislang hat Füllkrug 16 Treffer auf seinem Konto.

„Das Ziel muss sein, zu gewinnen und Fülle zu helfen, die Torjägerkanone mit nach Hause zu nehmen. Das wäre eine schöne Geschichte“, sagte Leonardo Bittencourt während der Woche. Komplett auf den Angreifer ausrichten werden die Bremer ihr Spiel am Samstag bei den Unionern, für die es noch um die Qualifikation für die Champions League geht, aber nicht. „Wir wollen das Spiel in erster Linie gewinnen“, sagte Werner. „Aber es ist natürlich immer schön, dass eine mannschaftliche Leistung auch persönliche Erfolge ermöglicht.“

Ob Füllkrug auch in der kommenden Saison noch an der Weser spielt, ist nach wie vor offen. „Es ist viel zu früh, um eine Wasserstandsmeldung abzugeben. Es ist alles noch offen. Wir müssen schauen, was passiert“, sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz.

Seit Wochen befinden sich die Werder-Bosse mit ihrem wichtigsten Spieler im Austausch. Klar ist, dass das Gehalt des Torjägers deutlich aufgestockt werden müsste, nachdem Füllkrug in der Vergangenheit schon einmal aus eigenen Stücken auf Gehalt verzichtet hatte, um dem finanziell angeschlagenen Club zu helfen. Auch eine Verlängerung des noch bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrages, dann aber mit Ausstiegsklausel, ist möglich.

Doch noch ist das alles Zukunftsmusik. „Sicher wird irgendwann der Tag kommen, an dem man wissen muss, in welche Richtung es geht. Aber erst einmal warten wir ab, was sich in der jetzt anstehenden Transferperiode so entwickelt“, sagte Fritz. Im Düsseldorfer Dawid Kownacki haben die Bremer bereits einen neuen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet - im Idealfall als Ergänzung zu Füllkrug und seinem kongenialen Sturmpartner Marvin Ducksch.