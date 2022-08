Füllkrug über Abstiegsfolgen: „Auslese von Spielern“

Bremen - Den durch den Abstieg im Jahr 2021 verursachten Umbau des Teams sieht Angreifer Niclas Füllkrug von Bundesligist Werder Bremen als positive Entwicklung im Club. „So wie es gekommen ist war die Situation vom Abstieg und Aufstieg ein Glücksfall“, sagte er im DAZN-Interview am Dienstag anlässlich der Dokumentation „Ein Jahr Zweite Liga“. Nach nur einem Jahr in Liga zwei gelang den Hanseaten im Mai der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Nach Ansicht des 29-Jährigen gab es „eine natürliche Auslese von Spielern“. Der Gang in die Zweite Liga habe eine reinigende Wirkung gehabt: „Diese Mannschaft besteht jetzt nicht mehr aufgrund von negativen Erinnerungen und Erlebnissen“, sagte er hinsichtlich der Werder-Teams in den Spielzeiten vor dem Abstieg, die über viele Jahre den Absturz in Liga zwei nur knapp abgewendet haben. Die aktuelle Mannschaft sei im Gegensatz zu den Bremer Teams vor dem Abstieg „gewachsen aus positiven Ergebnissen“.

„Dementsprechend war jeder da, um diese Sache anzupacken. Wir haben neue Spieler dazubekommen, die alle Bock auf den Verein hatten“, schwärmte Füllkrug, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison erst später Fahrt aufnahm und zum Ende der Saison neben Sturmpartner Marvin Ducksch Werders zweitbester Liga-Torschütze wurde.