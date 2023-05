Werders Niclas Füllkrug am Ball. Füllkrug trainierte am Mittwoch zumindest teilweise mit der Mannschaft.

Bremen - Bei Werder Bremen besteht nach wie vor Hoffnung auf ein Comeback von Torjäger Niclas Füllkrug. Der Nationalstürmer trainierte am Mittwoch zumindest teilweise mit der Mannschaft. Füllkrug (30) fällt schon seit mehr als einem Monat wegen Wadenproblemen aus. Letztmals stand der Angreifer am 8. April beim 2:2 in Mainz auf dem Platz.

Werder empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln. Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Bremer fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Füllkrugs Sturmpartner Marvin Ducksch, der ebenfalls Wadenprobleme hat, trainierte am Mittwoch individuell.