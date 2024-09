Der Bergbau- und Kraftwerksbetreiber Leag steckt mitten in einer Neuausrichtung hin zu Windkraft und Solar. Jetzt verkündet das Unternehmen überraschend einen Führungswechsel.

Cottbus - Das Energieunternehmen Leag in der Lausitz wechselt seine Führung aus. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde der Manager Adolf Roesch berufen, der zuletzt ein Bauunternehmen führte. Das teilte das Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mit. Roesch löst Thorsten Kramer ab, der seit 2022 an der Unternehmensspitze stand.

Der neue Vorstandsvorsitzende soll die Neuausrichtung des Unternehmens von der Kohle zu erneuerbaren Energien vorantreiben. Die Position geht bereits am Donnerstag auf ihn über. Roesch stand zuletzt an der Spitze des Bauunternehmens Köster Holding SE (Osnabrück), war laut Leag aber auch im Energiebereich tätig.

Das Unternehmen teilte mit, Roesch werde als erfahrener Manager mit hoher Expertise im Energie- und Baugeschäft die Leag für die Transformation der Energielandschaft in Deutschland und die neue Kraftwerkstrategie der Bundesregierung positionieren. Nach den Worten des Aufsichtsrates trug der bisherige Leag-Chef Kramer entscheidend zur Transformation bei. Zu den Gründen für den Wechsel machte das Unternehmen in seiner Mitteilung keine weiteren Angaben.

Die Leag will im Zuge des Ausstiegs aus der Kohle kräftig in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren und das Unternehmen umbauen. Bis 2030 soll mit Photovoltaik- und Windkraftanlagen in der Lausitz eine Leistung von 7 Gigawatt erzielt werden. Kraftwerke sollen mit Wasserstoff betrieben werden.