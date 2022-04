Fünf Jahre galt sie als vermisst, nun wurde eine Katze wiedergefunden. Die Fellnase tauchte an einem besonderen Ort wieder auf.

Peterhead/dpa - Eine seit fünf Jahren vermisste Katze ist vor der Küste Schottlands auf einer Bohrinsel entdeckt worden. Wie die Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, hatten Mitarbeiter auf der Plattform das Tier tags zuvor in einem Container gefunden, der aus Peterhead angekommen war. Sie verständigten daraufhin die Tierschutzorganisation SPCA.

Der Kater habe zuvor mehrere Jahre als Streuner in der Nähe des Gefängnisses in der Hafenstadt gelebt und sei von Vollzugsbeamten «One-eyed Joe» (einäugiger Joe) getauft und mit Essen aus der Gefängniskantine gefüttert worden, sagte die SPCA-Mitarbeiterin Aimee Findlay laut PA. Wie die Katze schließelich in den Container gelangte, ist nicht bekannt.

Nachdem der Streuner mit einem Helikopter zum Festland gebracht wurde, stellte sich heraus, dass er mit einem Chip versehen war und in Wirklichkeit Dexter hieß. Das Tier war seit fünf Jahren als vermisst gemeldet. Er konnte wieder in sein früheres Zuhause gebracht werden.

«Wir sind so froh, dass er gut versorgt wurde in der Zeit, in der er vermisst wurde. Aber wir haben uns noch mehr darüber gefreut, dass er wieder mit seinem eigentlichen Besitzer vereint werden konnte», sagte Findlay dem Bericht zufolge.