Leipzig - Vanessa Fudalla hat die Fußballerinnen von RB Leipzig zu einem wichtigen Sieg über Eintracht Frankfurt geschossen. Die Stürmerin traf am Freitag in der 11. Minute und der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:1 (1:0)-Sieg des Aufsteigers, der sich damit Luft im Kampf um den Klassenverbleib verschaffte. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Leipzigerinnen sieben Punkte. Für Champions-League-Teilnehmer Frankfurt traf nur Winter-Neuzugang Chiba Remina (90.+2) kurz vor dem Abpfiff zum Anschluss.

Die Gastgeberinnen überzeugten besonders in der zweiten Halbzeit mit guter Abwehrarbeit und gezielten Aktionen nach vorn. Trotz 7:16 Torschüssen waren sie immer auf der Höhe und hatten in Fudalla die überragende Akteurin, die mit ihren Saisontoren sieben und acht die alleinige Führung in der Torschützenliste übernahm. In der Nachspielzeit wurde Gianna Rackow eingewechselt, die 321 Tage nach ihrer komplizierten Sprunggelenksverletzung erstmals wieder auf dem Platz stand.