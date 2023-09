Berlin - Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte rangen die Berliner am Sonntag im Verfolgerduell vor 8419 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den TSV Hannover-Burgdorf mit 34:33 (18:21) nieder. Die Füchse bleiben damit Tabellenzweiter hinter der MT Melsungen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit acht und Lasse Andersson mit sieben Toren.

Der Beginn war ausgeglichen. Bei den Füchsen begann überraschend Victor Kireev im Berliner Tor. Doch der Russe konnte sich nicht auszeichnen. Denn die zuletzt so starke Abwehr fand kaum einen Zugriff. Fast jeder Angriff der Gäste führte auch zu einem Tor. Und da sich die Fehler der Füchse im Angriff häuften, liefen sie nach zehn Minuten einem Rückstand hinterher. Der wuchs bis kurz vor der Pause auf vier Tore an (17:21).

Die Gastgeber kamen zwar wacher aus der Kabine und schnell wieder auf einen Treffer heran (21:22). Doch die Freude währte nur kurz. Diverse Fehler bestrafte Hannover mit einem 4:0-Lauf.

Doch die Füchse kämpften. Und weil nun auch der schon in der ersten Hälfte eingewechselte Torhüter Dejan Milosavljev mit einigen Paraden zum Faktor wurde, kippte das Momentum. Die Füchse kamen wieder heran und holten sich fünf Minuten vor Ende nach langer Zeit durch Fabian Wiede sogar die Führung zurück (33:32). In der letzten Minute wurde es dann hektisch. Sechs Sekunden vor Ende sah Hannovers Branko Vujovic die rote Karte und Hans Lindberg traf mit einem Siebenmeter doch noch zum Sieg.