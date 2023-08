Kassel - Die Füchse Berlin sind bei ihrer Generalprobe vor dem Start in die Handball-Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen. Am Freitagabend spielte der Hauptstadt-Club in Kassel 24:24 (9:18) beim Ligakonkurrenten MT Melsungen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit sechs und Mijajlo Marsenic mit für Toren.

Die Füchse taten sich vor allem im Angriff sehr schwer. Aber zumindest konnten sie nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit noch die erste Pleite in der Saisonvorbereitung verhindern. Denn zuvor konnten alle neun Testspiele gewonnen werden. Die Berliner starten am 28. August mit einem Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig in die neue Saison.