Die Füchse Berlin treten Ende März im Playoff-Hinspiel zum Viertelfinale der Champions League in Kielce an. Eine Woche später steht dann das Rückspiel in Berlin an.

Lasse Andersson tritt mit den Füchsen zunächst in Kielce an.

Berlin - Die Füchse Berlin haben die Termine für die Playoffs im Viertelfinale der EHF Champions League bekanntgegeben. Am 26. März tritt die Mannschaft von Füchse-Trainer Jaron Siewert beim polnischen Rekordmeister Industria Kielce an (20.45 Uhr/Dyn), wie der Verein mitteilte. Eine Woche später, am 2. April, geht es in der Max-Schmeling-Halle um den Einzug in das Viertelfinale (18.45 Uhr/Dyn).

Die Berliner hatten in der Gruppenphase als Dritter die direkte Qualifikation für die Runde der letzten acht Mannschaften knapp verpasst. Bei einer erfolgreichen Qualifikation würden die Füchse im Halbfinale auf den dänischen Meister Aalborg Handbold treffen, der sich zu Beginn des Jahres noch mit dem norwegischen Superstar Sander Sagosen verstärkt hatte. Der Gewinner dieses Duells erreicht das Final Four in Köln am Wochenende des 14./15. Juni.