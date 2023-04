Berlin - Als großer Prophet erwies sich Füchse-Trainer Jaron Siewert nicht. „Ich hatte vor dem Spiel der Mannschaft gesagt, wir gewinnen mit acht. War vielleicht ein bisschen gelogen“, gestand er nach dem 30:24-Heimsieg gegen die Kadetten Schaffhausen. Die Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend zwar nur mit sechs Tore, das reichte aber nach der Vier-Tore-Niederlage im Hinspiel dennoch, um den Einzug ins Final Four der European League perfekt zu machen.

Das Turnier findet am 27. und 28. Mai in Flensburg statt. Weitere Teilnehmer sind Liga-Konkurrent FA Göppingen, Montpellier (Frankreich) und Granollers (Spanien). Für Rückraumstar Mathias Gidsel war der Auftritt am Dienstag schon dessen würdig. „Es war sicherlich nicht unser schönstes Spiel, aber der Kampf und die Mentalität waren sehr, sehr gut. Das war schon Final-Four-Level. Wir haben jetzt ein wirklich großes Ziel vor uns“, sagte der MVP der letzten Weltmeisterschaft.

Die Berliner können somit immer noch zwei Titel holen. Denn auch in der Meisterschaft stehen sie als Zweiter gut da. Und am Sonntag könnte dort ein weiterer Schritt folgen. Dann empfangen die Füchse Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen (16.05 Uhr/Sky). Den Schwung aus der European League möchten sie deshalb mitnehmen. „Wenn wir den Kampf so annehmen wie heute, dann werden wir die zwei Punkte hierbehalten“, sagte Siewert.

Denn die Füchse hatten Schaffhausen förmlich niedergerungen. „Wir haben mit Emotionen, mit Körpersprache gespielt, das war top. Und auf der Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit können wir jetzt auch für die zukünftigen Spiele aufbauen“, meinte der Füchse-Coach. Gerade defensiv hatte es zuletzt gehapert.

Siewert wird aber vor allem froh sein, sein Gidsel nach kurzer Verletzungspause wieder dabei war. „Wir haben gerade keine Zeit, um verletzt zu sein. Das Adrenalin heute und der Sieg waren wichtiger als der Fuß“, sagte der Däne. Mit zehn Toren war er wesentlich an der Wende in der zweiten Hälfte beteiligt. „Wir haben in der zweiten Halbzeit immer mehr die Aktionen über Mathias gesucht und gefunden. Und sind dann irgendwann in diesen drei, vier Torevorsprung gekommen, was die Halle zum Brodeln gebracht hat. Da war es dann greifbar“, berichtete Siewert.