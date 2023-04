Berlin (dpa/bb) – - Klare Worte fand Füchse-Manager Bob Hanning nach dem enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der European League. „Das war nicht in Ordnung, was wir auf die Platte gebracht haben. Wir waren emotional Schaffhausen eine ganze Liga unterlegen. Ich bin maßlos enttäuscht über die Körpersprache unsere Mannschaft“, sagte er nach dem überraschenden 33:37 am Dienstagabend beim Schweizer Meister.

Noch können die Berliner am nächsten Dienstag im Rückspiel in der heimischen Max-Schmeling-Halle den Patzer wieder korrigieren, doch bedarf es dafür einer erheblichen Leistungssteigerung. Vor allem mit der Einstellung haderte Hanning. „Das war von Anfang bis Ende zu wenig. Keine Bereitschaft in der Abwehr sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam das Ziel Final Four anzugehen“, sagte er.

Nach einem soliden Start verlor der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga mehr und mehr den Faden. „Dann kommen Fehlwürfe, technische Fehler. Aber eigentlich auch sehr, sehr viele Unzulänglichkeiten in der Abwehr dazu“, klagte Trainer Jaron Siewert. Schon seit Wochen haben die Berliner Defensivprobleme. In Schaffhausen fanden sie ihren vorläufigen Höhepunkt. „37 Tore auswärts ist natürlich viel zu viel und eine sehr schwache Abwehrleistung von uns“, sagte Siewert.

Hinzu kam in der zweiten Hälfte eine erhebliche Abschlussschwäche hinzu. Vor allem in der Phase, wo die Füchse drauf und dran waren, die Partie zu kippen. „Die Abschlussschwäche in der zweiten Halbzeit hat mich sehr an das Kiel-Spiel erinnert und ist auch in der Form nicht zu akzeptieren“, sagte Hanning. Damals scheiterten sie unzählige Male an Weltklasse-Keeper Niklas Landin, dieses Mal viel zu oft völlig freistehend am Kadetten-Keeper Kristian Pilipovic.