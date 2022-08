Füchse im Pokal nach Flensburg: Potsdam empfängt Kiel

Düsseldorf/Berlin (dpa) – - Handball-Bundesligist Füchse Berlin steht im DHB-Pokal vor einer schweren Auswärtshürde. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert muss in der zweiten Runde bei der SG Flensburg-Handewitt antreten. Speerwurf-Europameister Julian Weber loste am Mittwoch am Rande des Supercups in Düsseldorf den Berlinern die Aufgabe zu.

Auch der Füchse-Kooperationspartner VfL Potsdam duelliert sich mit einem Vertreter aus dem Norden. Der Aufsteiger in die zweite Liga, der in der ersten Runden Tusem Essen besiegt hatte, empfängt Rekordmeister THW Kiel.

Die Spiele der zweiten Runde werden am 19. und 20. Oktober ausgetragen. Die Endrunde mit den besten vier Mannschaften findet dann am 15. und 16. April nächsten Jahres erstmals in Köln statt.